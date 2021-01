Canonům EOS R5 a R6 se daří: společnost očekává větší zisky, než předpokládala

Při prezentaci výsledků hospodaření společností jsou akcionářům prezentovány také předpoklady pro další období. V případě společnosti Canon se zdá, že firma byla v souvislosti s koronavirovou pandemií docela pesimistická. Už na podzim zvyšovala předpoklad příjmů z 3080 miliard jenů na 3140 mld., předpoklad provozního zisku stoupl ze 45 na 64 mld. jenů a v případě čistého zisku mělo jít o nárůst ze 43 na 52 mld. jenů. Tyto předpoklady ale znovu mění a opět pozitivním směrem.

Server Nikkei totiž přišel s informací, že se novým full frame CSC fotoaparátům Canon EOS R5 a EOS R6 hodně daří zejména na čínském trhu a i díky tomu si Canon může dovolit zvýšit předpoklady na výsledky hospodaření za rok 2020. Přesná čísla bude Canon teprve zveřejňovat, ale už nyní se hovoří o tom, že by se čistý zisk mohl pohybovat okolo 80 mld. jenů. To by znamenalo, že by se marže zvýšila z 1,7 % na cca 2,5 %. A to je přeci jen o něco veselejší číslo. Nicméně to současně ukazuje, jak velmi těsně jsou výrobci fotoaparátů na hranici ziskovosti. I takové číslo je ale výrazně nižší než 195,7 mld. jenů za rok 2019.



Ceny souvisejících / podobných produktů: