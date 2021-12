Capture One 22 přináší HDR a panoramata do zpracování RAWů

Na poli RAW konvertorů se objevuje nová verze softwaru Capture One 22. Ta přináší několik novinek, které už najdeme např. v konkurenčním Camera Raw od Adobe. Tím je třeba tvorba "panoramat" z RAWů, přičemž nemusí jít vyloženě o panorama v jednom směru. Aplikace dokáže slučovat snímky i ve více řadách (maticích) a výsledkem je nové DNG, které se pak dá v aplikaci dále zpracovávat.

Dalším vylepšením je podpora vytváření HDR snímků z více expozic. U těch si pak uživatel může dále hrát s nastavením jasů a stínů, úpravou kontrastu a podobně. Zajímavostí je i možnost tetheringu (vzdáleného ovládání fotoaparátu přes PC) u fotoaparátů Canon. To by nebylo nic nezvyklého, jenže v tomto případě jde o bezdrátový tethering. Jednou z dalších novinek je automatické vyrovnávání horizontu s využitím algoritmů umělé inteligence (první algoritmus AI u Capture One), přičemž je možné ho využít i dávkově. Capture One také vylepšil výkon při práci s katalogem.

Pokud jde o cenu, Capture One nabízí měsíční předplatné za 29 EUR, roční za 219 EUR (tedy 18,25 EUR po přepočtu) nebo trvalou licenci za 349 EUR.

Ceny souvisejících / podobných produktů: