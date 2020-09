Časosběrné video zachycuje rostlinky tančící na jazzovou hudbu

Časosběrná videa se dají pojmout různými způsoby, YouTube kanál nazvaný Boxlapse se zaměřuje na tvorbu záznamů s rostlinkami, které před fotoaparátem klíčí ze semínek. Záběry začínají zasazením semínka do hlíny a pokračují dál, když se dere za světlem. Mezi vybranými semeny v jednom videu se objevily jedlé rostliny, jako jsou fazole, ředkvičky, rajčata, brokolice, ječmen či řeřicha.





Tvůrci nafotili různé druhy rostlin během časového období 123 dní a získané snímky pak poskládali do 2,5minutového časosběrného videa. Aby se ale klíčící rostliny nekroutily jen tak, Boxlapse přidali do pozadí jazzovou hudbu, takže se zdá, jako by na videu byli zelení tanečníci. Na YouTube kanále Boxlapse je možné najít i spoustu dalších podobných záznamů s širokým spektrem různých rostlin.