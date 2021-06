Časosběrné video zatmění Slunce bylo vytvořeno z 50 000 snímků

10. června bylo z různých míst na Zemi viditelné zatmění Slunce. I když v České republice nebylo zatmění až tak patrné, při pozorování z jiných států bylo vykrojení slunečního kotouče více výrazné. Toto zatmění bylo možné pozorovat například ze severovýchodní části USA, Kanady, Evropy a severní Asie, příležitost tak nevynechal ani Göran Strand ze švédského města Östersund. Zatímco ale spousta fotografů vytvořila jen několik snímků, Švéd se rozhodl pořídit rovnou 50 000 fotografií, z nichž následně vzniklo zajímavé časosběrné video.





Výsledné video zveřejnil Göran Strand na YouTube a zobrazuje v něm celé zatmění Slunce trvající ve skutečnosti dvě a půl hodiny jen v deseti sekundách. Na záběrech tak lze pozorovat, jak Měsíc postupně zakrýval Slunce a "ukusoval" z jeho kotouče.





Fotograf každých 30 sekund pořídil sérii 200 snímků a následně snímky musel poskládat a upravit, aby se daly použít do časosběru. Podle jeho slov bylo velkým štěstím zejména to, že téměř po celou dobu probíhajícího zatmění Slunce bylo pěkné počasí. To je totiž důležitý parametr, který ale žádný astrofotograf neovlivní.





Na konci videa je také možné vidět přiblížený záběr na Slunce a výron hmoty vystupující z jeho povrchu. Vedle tohoto jevu přidal fotograf i grafiku Země pro porovnání velikosti.