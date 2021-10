CEO Sigmy pohovořil o budoucnosti Foveonu i objektivech pro Fujifilm

Na YouTube kanále CineD se objevil další rozhovor s CEO společnosti Sigma. Tím je Kazuto Yamaki a ve 20minutovém rozhovoru probírali několik zajímavých skutečností. Nejprve se věnovali 60. výročí existence firmy a dalšímu rozšiřování továrního komplexu, které má zajistit lepší výstupní kvalitu, nás ale bude zajímat především pohled do budoucnosti.



Zde lze obvykle očekávat politické odpovědi, nicméně v tomto je Sigma poměrně sdílná. Pokud tak máte fotoaparát od Fujifilmu, pak vězte, že se Sigma nyní zabývá tím, zda vyrábět objektivy i pro tento systém. Není to tedy jisté, ale svítá naděje. Také bylo opětovně potvrzeno, že původní návrh full frame Foveonu byl odložen k ledu a společnost začala pracovat nanovo. Jestli se ho někdy podaří vyvinout do dostatečně dobré podoby, to se ještě neví, každopádně Sigma nechce uvést na trh produkt, který nebude dostatečně kvalitní. Prioritou je zde fotografie a nikoli video, u kterého je problém s dostatečně rychlým vyčítáním tří hodnot z každého pixelu. Pro více informací se můžete kouknout na video výše.



