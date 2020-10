Cine objektivy Laowa přichází nově i pro Canon RF

Bajonetů existuje mnoho typů a v oblasti profesionálního videa je obvyklý zejména typ PL. Nezřídka se ale používá i Canon EF (vedle jiných), který by to ale mohl mít v budoucnu spočítané. Společnost Canon nedávno představila kameru EOS C70 s bajonetem RF, což by mohlo napovídat, že by nový systém chtěla přivést i do profesionálnější sféry. Že v tomto systému vidí potenciál i jiní, dokazuje společnost Venus Optics, která pro Canon RF upravila své profesionální "cine" objektivy.