CIPA 02/2020: kompakty rychle mizí z trhu

Organizace CIPA opět zveřejnila čísla o dodávkách nových fotoaparátů na trh a asi nikoho nepřekvapí, že to šlo opět dolů. Pokud jde o CSC, tak tam šlo o 219.856 kusů, což znamená meziroční pokles o 6,0 %, nicméně proti letošnímu lednu o nárůst 0,5 %. Klesla i hodnota dodaných fotoaparátů, a to o 10,6 % (resp. 9,3 %). V případě zrcadlovek bylo dodáno 232.657 kusů, což je o něco více než u CSC a jde dokonce o 2,3% nárůst proti lednu, úplně jinak to vypadá ale meziročně proti únoru 2019. Tam jde o propad 19,0 %. Také hodnota fotoaparátů šla dolů, meziročně dokonce o 27,3 % (proti lednu o 11,3 %).

Naprostá tragédie ale nastala u kompaktních fotoaparátů. Tam to s 226.530 kusy opravdu nevypadá moc dobře. Extrémní dlouhodobý propad jde vidět i na tom, že před 10 lety šlo o zhruba 6 milionů. Toto číslo znamená, že kompaktů se už prodává jen tolik, kolik zhruba CSC nebo DSLR. Rovněž jde o meziroční propad o 45,3 % (proti lednu o 36,8 %). Jde však vidět, že se výrobci i zákazníci soustředí na dražší high-endové modely. Hodnota totiž zdaleka nespadla tak výrazně a meziročně šlo o 20,8% pokles (proti lednu pak o 13,2 %).

