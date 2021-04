CIPA 02/21: nárůst pro CSC a dokonce i kompakty

Máme zde další měsíc a s ním čísla dodávek fotoaparátů zveřejňovaných asociací CIPA. Nyní nám patrně bude začínat pozitivní období, protože loni do čísel zasáhla koronavirová pandemie (ta se začala projevovat především od března). Letošní čísla tak ve srovnání s loňskými výraznými propady budou častěji vypadat pozitivně, tedy, že se trh dokonce zvedá, i když ve skutečnosti spíše stále padá (to vynikne ve srovnání s dobou před dvěma lety). Tak se na to podívejme. Celkový počet dodaných fotoaparátů dosáhl 673,6 tisíc kusů, což je jen o 0,8 % méně než před rokem, nicméně před 2 lety to bylo 935,1 tisíce. Za dva roky tak jde o 28% propad.



Pokud jde o kompakty, ty tentokrát vyzněly trochu pozitivně. Dodávky stouply na 246,4 tisíce kusů, což je 8,8% nárůst proti loňskému roku (-40,5 % proti 2019). Negativní zprávou je ale snížení hodnoty trhu s kompakty o 18,5 %. Průměrná cena dodaného kompaktu se tak výrazně snížila. Už tradičním poraženým jsou zde zrcadlovky. Ty jsou jedinou kategorií, která proti loňskému únoru spadla, a to o 14,8 % na 198,3 tisíce kusů (-31 % proti 2019). Finančně pak šlo o pád o 18,8 %.

Naopak CSC fotoaparáty udělaly výrobcům velkou radost. Dodávky sice vzrostly jen mírně o 4,1 % na 228,8 tisíc kusů (-2,2 % proti 2019), nicméně obrovským způsobem rostla celková hodnota trhu, a to o 62,5 %. Průměrná cena dodaného CSC tak vzrostla o 56 %. Není divu, že se výrobci tak soustředí na high-endový trh s CSC. Ten je nyní 3,07násobkem trhu s DSLR, přestože se množství kusů příliš neliší.

Pokud jde o objektivy, tak pro full frame a větší snímače trh vzrostl o 4,8 % na 297,6 tisíce kusů (-22,4 % proti 2019), nicméně APS-C a menší systémy už slavit nemohou. Tam jde o propad o 26,5 % na 378,3 tisíce kusů (-39,1 % proti 2019).

Ceny souvisejících / podobných produktů: