CIPA 03/21: výrazné "pokoronavirové" oživení

Asociace CIPA zveřejnila čísla dodávek fotoaparátů a objektivů pro březen 2021. Poněvadž před rokem začala panika kolem koronavirové pandemie a došlo k enormnímu poklesu prodejů fotografické techniky, dal se očekávat "pokoronavirový" nárůst (rozuměj po prvotní koronavirové panice z loňského roku), přestože celý trh téměř bez přestání klesá. Větší smysl by tak dávalo srovnání s rokem 2019, nicméně PDF soubor z března 2019 na stránkách CIPA je poškozen, takže pro tentokrát budeme muset brát čísla bez širšího kontextu. A jak to celé dopadlo? Za březen 2021 bylo dodáno 830 tisíc fotoaparátů, což je 23,2% nárůst proti únoru a 38,9% nárůst proti loňskému březnu. V řeči financí jde o nárůst o 29,5 %, resp. 112,6 %. To jsou dosti pozitivní čísla.

Pojďme se podívat na kompakty. Jejich prodeje proti únoru vzrostly o 16,5 %, nicméně meziročně dokonce poklesly o 10,6 %. Jak vidno, tato kategorie už dost živoří. Pro březen jde o 287,1 tisíc kusů, finančně šlo o nárůst o 37,6 %, resp. 21,3%. Jde tedy vidět významný posun k high-endu.

Zrcadlovky na tom byly tentokrát mnohem lépe. Proti únoru šly nahoru o 13,3 % na 224,6 tisíc kusů, meziročně je to dokonce 85,2 %. Finančně to už taková sláva není a naopak jde vidět, že high-end zrcadlovek netáhne, profesionálněji založení uživatelé ILC přechází na CSC a už nehodlají investovat do DSLR. Nárůsty v oblasti financí byly 10,6 %, resp. 56,8 %. Pokud jde o CSC fotoaparáty, tam bylo vše pozitivnější. Oproti únorovým číslům šlo o 39,1% nárůst na 318,3 tisíce kusů (proti loňsku šlo dokonce o +105,3 %). Důležitá jsou ale také finanční čísla. Hodnota fotoaparátů šla nahoru o 34 %, resp. meziročně o 185,5 %.

Kladná čísla vykazují i objektivy. Tentokrát zabodovaly spíše objektivy pro formát APS-C a menší. Tam šlo o 522,4 tisíce kusů (+38,1 % proti únoru, meziročně +43,6 %). Rostly ale také full frame a středoformátové objektivy, tam šlo o 339,7 tisíce kusů. To znamená +14,1 %, resp. +37,7 %.

Ceny souvisejících / podobných produktů: