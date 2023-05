CIPA 03/23: je po poklesu, CSC opět výrazně rostou

Vyvozovat dlouhodobé závěry z krátkodobých výkyvů může být hodně ošidné. Přelom let 2022 a 2023 byl ve znamení výrazných propadů dodávek fotoaparátů dle asociace CIPA (jeden v rámci po sobě jdoucích měsíců, druhý i meziročně), nicméně to ještě nemusí znamenat dlouhodobý propad trhu. Ten by totiž měl pro něco takového klesat dlouhodobě, a to se už dnes moc neděje. Únorová čísla se už značně zlepšila a březen 2023 dokázal v dodávkách překonat loňský rok. Co to přesně znamená? Bylo dodáno 582,5 tisíc fotoaparátů, což je proti únoru 30,4% nárůst, proti loňskému březnu pak o 6 % více. Není to nějak extrémní nárůst, ale i to je lepší než stagnace nebo pokles. Finančně si fotoaparáty meziročně polepšily dokonce o 37,3 %.



Už docela tradičně jsou na tom s propady nejhůře zrcadlovky. Tam se dostáváme na 108,2 tisíc kusů, 40,1% meziroční propad v počtu kusů a 26,5% propad finančně. To pro ně nejsou vůbec pěkná čísla, ale není moc divu, novinky už téměř neexistují a s výjimkou Pentaxu se všichni přeorientovali na bezzrcadlovky. Docela dobře to vypadá u kompaktů. Tam se sice pokleslo o 11,9 %, nicméně finančně stouply o 16,1 %. Navíc se proslýchá, že by Sony mělo ještě letos představit několik nových zástupců. CSC fotoaparáty jsou na tom nejlépe. Těch bylo dodáno 347,8 tisíc kusů, meziročně jde o 54,6% nárůst a finančně pak o 58,5 % (jejich průměrná cena se tak tentokrát výjimečně příliš nezvedala).

Pokud jde o objektivy, tak tam se tentokrát mírně klesalo, a to o 8,4 % na 696,7 tisíc kusů. Zvítězily objektivy pro menší senzory (APS-C a kratší úhlopříčky), kde bylo dodáno 378,8 tisíc kusů. Jde o 10,1% pokles proti minulému roku a finančně pak o 12 %. Trochu tak zvýšily své zastoupení levnější objektivy. Objektivy pro full frame a větší systémy klesly mírněji o 6,2 % na 317,9 tisíc kusů. Polepšily si však finančně, a to o 17,5 %.