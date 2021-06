CIPA 04/21: výrazné plus "po koroně", velký pád od roku 2019

Koronavirová pandemie nám hodně zamíchala statistikami s dodávkami fotoaparátů, a tak se už několikátý měsíc díváme nejen na stejné období v předchozím roce 2020, ale také na rok 2019. Duben nám velmi dobře ukáže, proč je to důležité brát v širším kontextu. Podle CIPA bylo totiž za duben 2021 dodáno 756 tisíc fotoaparátů, což je 37,1% nárůst proti loňskému dubnu a finančně jde dokonce o 114,9% nárůst. Loňských 551 tisíc fotoaparátů bylo opravdu velmi málo. Jenže když se podíváme na rok 2019, tam šlo o 1,519 milionu přístrojů, takže ze třetinového nárůstu proti minulému roku tu máme 50% propad proti stejnému období před dvěma lety. Jde však vidět, že roste průměrná cena fotoaparátů, neboť finančně šel trh za tyto dva roky dolů "jen" o 27 %.



Nejméně vzrostl zájem o kompakty, tam to při 260 tisících kusech je jen o 3,2% proti loňsku (a -62,5 % proti 2019). Opět to trochu zachraňují finance, které proti minulému roku při téměř stejných dodávkách šly nahoru o 45,6 %. O něco lépe jsou na tom zrcadlovky. Těch bylo dodáno 226 tisíc kusů, což je 30,5% meziroční nárůst (finančně +45,2 %). Budeme-li to však srovnávat s rokem 2019, vyjde nám velký 48,9% pokles (finančně -45,1 %). Nakonec tu máme ještě CSC fotoaparáty. Ty jsou nejúspěšnější kategorií. Máme zde necelých 271 tisíc kusů (meziročně +113,7 % počtem kusů, dokonce +201,6 % finančně), nicméně i zde je nutné vzít do úvahy rok 2019. Tam jde o -29,6 % počtem kusů, ale jen -4,0 % financemi.



Z těchto údajů vychází i další zajímavá čísla. CSC fotoaparáty jsou v průměru 2,36× dražší než DSLR. Pokud vás zajímavá čísla proti březnu, tak zde jen ve zkratce můžeme říci, že se trh propadl o 8,9 %. Jedinou kategorií, která mírně rostla, byly DSLR (+0,4 %), naopak největší propad tentokrát netradičně zaznamenaly CSC fotoaparáty (-15,0 %).

Můžeme se podívat i na objektivy. Pro full frame a větší systémy došlo meziročně k nárůstu o 207,1 %, nicméně proti roku 2019 jde o 14,6% pokles. Horší je to ale u objektivů pro APS-C a menší systémy. Tam sice došlo meziročně k 56,1% nárůstu, ale proti roku 2019 jde o 46% pokles, což je hodně. Směřování k full framu jde vidět i v tom, že objektivy pro FF a větší tvořily v roce 2019 jen něco přes 36 % objektivů, zatímco za letošní duben mají už 46,5% podíl a brzy patrně budou tvořit většinu.

