CIPA 05/22: docela dobrý měsíc, ale DSLR jsou jen na 1/4 CSC

Máme tu květnová čísla dodávek fotoaparátů od asociace CIPA. Proti dubnu 2022 došlo k příjemnému 17,7% nárůstu na 637,3 tisíc kusů (+22,2 % finančně), meziročně jde ale stále o propad. Ten činí -10,4 %, což je sice záporné, nicméně v zásadě docela optimistické číslo (obvykle to padá kolem 20 %). Finančně je to ale meziročně 47,4% nárůst! Docela zvláštní měsíc. Pokud bychom to totiž srovnali v období leden až květen, pak došlo k vcelku tradičními 22,3% propadu trhu a až tak moc optimismu bych tu neviděl.



Asi nepřekvapí, že dost padaly kompakty, a to na 169,9 tisíc kusů (meziročně -32,6 %),. Finančně to bylo o -19,4 %, takže se stále ukazuje, že to padá zejména v low-endu. V květnu ale došlo k dramatickému propadu dodávek DSLR. Těch bylo už jen 95,2 tisíce, což je o 51 % méně než před rokem. Financemi to byl 29% propad, což také není málo. Pohled na čísla za celý začátek roku ale ukazují, že šlo nejspíš o výjimečný měsíc, který bychom měli brát s rezervou (za prvních 5 měsíců roku jde o -27,8 %, resp. o -22,2 %). Připomeňme však, že Nikon ukončil výrobu základních DSLR D3500 a D5600, což jistě hrálo nemalou roli, a nedá se moc předpokládat, že bychom se v červnu dostali dramaticky výše (asi bych nečekal více než 110-120 tisíc).

Naproti tomu CSC fotoaparáty v květnu zaznamenaly 40,4% meziroční nárůst a financemi dokonce o 86,5 %. Také zde jde o výjimečný měsíc, oproti DSLR ve druhém směru. Za prvních 5 měsíců totiž CSC nerostly a jsou přesně na nule s 372,2 tisíc kusů, financemi trh s bezzrcadlovkami za toto období od ledna do května rostl o 26,5 %.

Pokud jde o objektivy, květen patřil full frame a středoformátovým objektivům, které se 404,6 tisíc kusů zvítězily. Připsaly si meziročně 9,6% nárůst v počtu kusů a dokonce 46,2 % ve financích. Naopak objektivy pro APS-C a menší snímače se dostaly na 354,3 tisíc kusů, což je meziroční propad o 14,2 %. Financemi si ale přesto polepšily o 13,3 %.