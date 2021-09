CIPA 07/21: meziroční nárůsty mnohde končí, daří se však CSC

CIPA vydala statistiky dodávek fotoaparátů za červenec 2021. Dodáno bylo 659 tisíc fotoaparátů, což je sice proti červenci 2020 o 0,4 % více, ale proti 07/2019 jde o 43,4% pokles. Finančně jde o 6,2 % nárůst, proti roku 2019 jde pak o 22,9% pokles. Jde tak vidět, že se trh přesouvá k dražším přístrojům. Vliv obav z koronavirové pandemie je také stále viditelný (obvykle trh klesá o 20 % ročně, loni klesl přes 40 %, letošek byl srovnatelný s loňským).



Pokud jde o kompakty, zde se v podstatě nepředstavují žádné novinky a není divu, že trh dále klesá. Za července to bylo už jen 279 tisíc kusů (-9,3 % proti 2020, resp. -48,9 % proti 2019), nicméně finančně si udržely zhruba loňskou úroveň. Zrcadlovky si sice meziročně mírně polepšily na 136 tisíc kusů (+0,9 %), ale proti roku 2019 jde o obrovský 61,3% propad. Tedy více než u kompaktů. Zajímavé je, že přestože se meziročně příliš neměnily počty kusů, finančně tato kategorie klesla o 9,5 %. Dražší zrcadlovky tedy ztrácejí dech ještě více než ty levné. Ač by mnozí čekali, že profíci vydrží u DSLR co nejdéle, naopak v této kategorii dochází k většímu útlumu.

Kategorie, která vypadá pozitivně, jsou CSC. Ty šly svými počty meziročně o 14,1 % nahoru, proti roku 2019 pak dolů o 8,9 %. Finančně šly nahoru nejen meziročně (o 13,3 %), ale dokonce i proti roku 2019 (+13,6 %). Pokud jde o objektivy, ty šly meziročně nahoru, ale stále musíme mít na paměti, že loni zde byla velká koronavirová nejistota. Pro full frame a větší snímače to bylo 317 tisíc kusů (+1,5 %, resp. -23,3 %), pro APS-C a menší tu máme 360 tisíc kusů (+2,2 %, resp. -47,3 %). I zde jde vidět, že se trh přesouvá spíše k profesionální sféře. Lépe řečeno, low-endová sféra umírá, zatímco profesionálnější zůstává.



Ceny souvisejících / podobných produktů: