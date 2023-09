CIPA 07/23: nejlepší červenec v dodávkách fotoaparátů za poslední roky

Asociace CIPA zveřejnila data dodávek za červenec a jde o poměrně pozitivní čísla. Za prvních 7 měsíců se proti minulému roku dodávky v podstatě nepropadly (-0,9 %), finančně trh rostl dokonce o 10,8 %. Pokud jde o samotný červenec 2023, bylo dodáno 741,7 tisíc fotoaparátů (meziročně +2,2 %), finančně šlo o 3,2% růst. Meziročně se toho moc neměnilo ani v jednotlivých kategoriích. Nejvíce spadly kompakty, a to o 12,2 % na 149,1 tisíc kusů (finančně ale rostly +21,8 %). Zrcadlovky tentokrát moc nespadly, a to o 0,7 % na 133,7 tisíc (bohužel finančně šly dolů o 22 %), dařilo se CSC fotoaparátům, kterých bylo dodáno 459 tisíc kusů. To je meziročně 8,9% růst (finančně +4,9 %).

Pokud jde o objektivy, tam bylo dodáno 866 tisíc kusů, což je 0,4% nárůst, finančně šlo ale o 7,2% pokles. Více se tentokrát dařilo objektivům pro menší systémy (APS-C a menší), kde šlo o 476,8 tisíc kusů a 9,2% nárůst v počtu kusů. Naopak full frame objektivy tentokrát spadly o 8,6 % na 389,2 tisíc kusů. Obě dvě kategorie nicméně mírně finančně spadly. Celkově se ale fotoaparátům docela daří, pokles prodejů se zastavil a čísla zůstávají na podobných úrovních.