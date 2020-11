CIPA 09/20: výrazné oživení trhu, dařilo se především CSC

CIPA vydala další statistiku prodejů fotografické techniky. Za měsíc září to byla pěkná čísla s ohledem na trvající koronavirovou pandemii. Proti sprnu totiž velmi výrazně rostly všechny kategorie, a to i kompakty a zrcadlovky. Celý trh proti srpnu vzrostl o 47,8 % co do počtu kusů a 61,8 % financemi. Meziročně (proti září 2019) jde nicméně nadále o propad, a to o 32,2 % v počtu kusů, ale jen o 7,4 % v příjmech. Vzhledem k pandemii a trvalému zmenšování trhu to jsou vcelku pozitivní čísla.



Pojďme se podívat na jednotlivé kategorie. Začneme kompakty. V jejich případě šlo o 405 tisíc kusů, což je 41,7% nárůst co do počtu kusů a 39,9% co do financí (meziročně -34,7 %, resp. -26,3 %). Zrcadlovkám se také dařilo, ačkoli ty zaznamenaly nejnižší nárůst proti srpnu o 31,1 % na 242 tisíc kusů. Finančně si polepšily o 31,1 %. Bohužel meziročně jsou kategorií s nejvyšší ztrátou, která činí 46,6 %, resp. 45,1 %. Naopak CSC fotoaparáty mohou slavit. Od srpna vzrostl trh o 62,4 % na 364 tisíc kusů a finančně šlo dokonce o 79,6% vzpruhu. Proti loňskému září tak bylo prodáno jen o 12,9 % méně kusů a finančně šlo dokonce o nárůst 21,4 %. Příjmy z prodejů CSC jsou tak jediným ukazatelem, který meziročně rostl.



