CIPA 09/21: sázka na high-end se vyplácí, dražší fotoaparáty rostou

Asociace CIPA vydala čísla dodávek fotoaparátů za září a poněkolikáté v řadě tu máme pozitivní zprávy (i když jak pro koho). Proti loňskému září se totiž počet dodaných fotoaparátů zvýšil téměř o 10 % na 772 tisíc kusů. Pozoruhodné ale je, že rostla především průměrná cena fotoaparátů, a to o téměř 60 %. Lidé jsou tak nyní ochotni kupovat mnohem dražší fotoaparáty, a to ještě ve větších množstvích než doposud (to ale také znamená, že jsou méně ochotni kupovat ty levnější, které o to pravděpodobněji budou mizet z trhu). Sázka na high-endové a obecně pokročilejší a dražší fotoaparáty zatím výrobcům vychází a je otázkou, zda jim v budoucnu nedojde dech.



Kompakty spadly na necelých 194 tisíc, což je pokles o 29,5 %, nicméně i zde je vidět, že pokud už uživatelé něco kupují, jsou to spíše dražší modely. Finančně totiž trh s kompakty dokonce rostl o 14,5 %. Mírný nárůst o 3,8 % zaznamenaly i zrcadlovky na 173 tisíc kusů, finančně si pomohly o 15,3 %. Trh se zrcadlovkami je o trochu větší než s kompakty, ale nejde o příliš velký rozdíl.

Naproti tomu CSC fotoaparáty jsou úplně jiná liga. Těch bylo dodáno přes 405 tisíc, což je meziročně 54% nárůst (a 2,3krát tolik co DSLR). Finančně si polepšily dokonce o 81,5 % a průměrná cena CSC je nyní 2,57krát vyšší než u DSLR. Když toto dáme dohromady, trh s CSC je více než 6krát větší než ten s DSLR.

Pokud se ještě podíváme na objektivy, těch bylo dodáno skoro 938 tisíc (+17,7 % počtem, +40,8 % finančně). Tentokrát to vyhrály objektivy pro APS-C a menší senzory se 472 tisíci kusů (+20,5 % počtem, resp. +23,7 % finančně), ale full frame objektivy a větší nejsou se 465 tisíci kusů o moc pozadu (+15 % počtem, +45,4 % finančně).