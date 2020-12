CIPA 10/20: trh se vrací do normálu, covidové propady skončily

Koronavirová pandemie velmi tvrdě dopadla na prodeje fotoaparátů a objektivů, tomu je už ale konec a vše se vrací do normálních kolejí. Zůstává tak především tradiční (nekoronavirový) propad prodeje fotoaparátů jako takových. Naznačují tak čísla asociace CIPA. Za říjen 2020 se totiž prodalo 1,135 mil. fotoaparátů, což je 12,2% nárůst proti září 2020 a 22,8% propad proti loňskému říjnu 2019. To je vcelku obvyklý meziroční propad posledních let. Pokud jde o finance, tam šlo o nárůst o 8,4 % proti září, resp. o meziroční pokles o 4,9 %.



Zatímco poslední dobou to nejvíce odnášely zrcadlovky, nyní se nejhůře dařilo kompaktům. Ty s 380,2 tisíc kusy nedosáhly ani na záříjová čísla (-6,2 %), natož na loňská říjnová (-36,3 %). Finančně šlo o -4,1 %, resp. o -27,3 %. Naopak zrcadlovky zažily výraznější comeback a proti září vzrostly o 40,1 % na 338,7 tisíc kusů, bohužel meziročně jde o 21% pokles (finančně jde o +43,3 %, resp. -22,0 %). Dobře jsou na tom tradičně už CSC fotoaparáty. Ty dosáhly na 416 tisíc kusů, což je sice menší nárůst proti září než u zrcadlovek (+14,2 %), ale meziročně mají jen malý 6,4% pokles. Finančně si polepšily v obou srovnáních o 2,8 %, resp. o 11,9 %.

Ceny souvisejících / podobných produktů: