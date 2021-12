CIPA 10/21: dobře už bylo

Máme zde statistiku dodávek fotoaparátů asociace CIPA za říjen letošního roku. Tentokrát nebudeme příliš pozitivní, což je zčásti dáno i tím, že loňský konec roku (včetně října) byl ve znamení výrazného oživení v rámci koronavirové pandemie. Za říjen tak bylo letos dodáno jen 639 tisíc fotoaparátů, což je o 43,7 % méně než loni. To je velký propad, nicméně finančně to znamenalo o něco méně, -26,7 %.

Nejvíce to odnesly kompakty s pouhými 195 tisíci kusů, což je o 48,6 % méně než loni. Při schopnostech moderních telefonů a v podstatě už několikaleté mezeře v uvádění nových modelů ani není divu. Moc se nedařilo ani zrcadlovkám, ty jsou nejhorší kategorií se 185 tisíci kusů a jen o trochu menším 45,5% propadem. Nejlépe jsou na tom tradičně CSC fotoaparáty, které se překotně vyvíjí a směřují především do high-endu. Dodáno jich bylo 259 tisíc (-37,8 %) a finančně šlo o 20,2% propad. To také naznačuje, že se prodávají především dražší přístroje. Ostatně průměrná cena CSC je 2,55× vyšší než u DSLR.

Přesun k high-endu je patrný i u objektivů. Ty šly celkově s 896 tisíci kusů o 22,9 % dolů, ale v případě full frame objektivů tu máme jedinou kategorii, která šla nahoru. 486 tisíc objektivů znamená 5,4% nárůst a v řeči financí jde dokonce o 33,1 % více. Objektivy pro APS-C a menší tentokrát zaznamenaly 410 tisíc kusů a dostaly se tak výrazněji pod full frame (už v září byly lehce pod nimi). Šlo o 41,5% pokles.

Ceny souvisejících / podobných produktů: