CIPA 11/20: optimismus pohasíná, prodeje opět klesají

Posledních pár měsíců bylo ve znamení oživení trhu s digitálními fotoaparáty po začátku koronavirové pandemie. Bohužel za listopad 2020 to dle statistik CIPA opět nevypadá moc růžově. Bylo dodáno 1,04 milionu fotoaparátů, což je o 8,3 % méně než v říjnu a meziročně (proti 11/2019) jde o 27,2% pokles. Finančně jde o 3,7% pokles, meziročně pak jen o 6,8 %, což je poměrně pozitivní číslo vzhledem k tomu, o kolik klesly počty kusů. A jak si vedly jednotlivé kategorie?



V případě kompaktů to bylo 374 tisíc kusů, přičemž ty klesly jen o 1,6 % proti říjnu (v tom byly nejlepší), ale naopak byly nejhorší v meziročním propadu, který dosáhl 38,6 %. Největší propad proti říjnu zamířil do kategorie zrcadlovek. V jejich případě bylo dodáno jen 278 tisíc kusů, což je 17,8% propad proti říjnu, meziročně to pak bylo o 23,9 %. Nejlépe jsou na tom CSC fotoaparáty s 388 tisíci kusy. Ty se svým 7,8% propadem proti říjnu spadly sice více než kompakty, ale meziroční propad se 14,4 % byl u všech kategorií nejnižší a jde také o kategorii, která je na tom finančně nejlépe. Proti říjnu se nic nezměnilo a meziročně zaznamenaly dokonce 11,3% nárůst. Jediné kladné číslo ze všech statistik.



