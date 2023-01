CIPA 11/22: stále dobrá čísla, dodávky CSC nadále výrazně rostou

Máme tu čísla dodávek fotoaparátů dle asociace CIPA za uplynulý listopad 2022. Proti říjnu se sice snížily o necelá 3 %, ale meziročně (proti listopadu 2021) došlo k 9,8% nárůstu na 804,1 tisíc kusů, což je pozitivní trend. Připomeňme, že za poslední desetiletí toto číslo meziročně padalo o cca 20 %. Když uvážíme, že je docela špatná hospodářská situace, je to o to zajímavější. Finančně trh s fotoaparáty rostl dokonce o 48 %. A které kategorie se nám o to postaraly?



Určitě to nebyly kompakty. Těch bylo dodáno jen 191 tisíc kusů a meziročně tak klesly o více než 30 % (finančně si přesto polepšily o necelých 6 %). Zrcadlovky si sice oproti minulému roku polepšily o 2 %, výsledných 164,6 tisíc kusů ale není zrovna dobrý výsledek a je jich méně než kompaktů. Dokonce je zajímavé, že trh se zrcadlovkami je už i finančně menší než ten s kompakty.

Jedinou vyloženě pozitivní kategorií tak jsou nepřekvapivě CSC fotoaparáty. Ty už zaznamenaly 448,2 tisíc kusů, je jich tedy 2,7krát více než zrcadlovek. Meziročně je to nárůst o více než 51 %. Pokud jde o finance, tam to bylo o téměř 63 %. Financemi je trh s bezzrcadlovkami 8,6krát větší než se zrcadly.



Pokud jde o objektivy, tady došlo k mírnému meziročnímu nárůstu o 8,6 % na 903,9 tisíc kusů. V posledních měsících se po krátké nadvládě full frame objektivů vrací vedení zpět k APS-C a menším. Ty tak mají 494,4 tisíc kusů, což je 31% nárůst. Naopak full frame objektivům se v listopadu moc nedařilo, klesly o více než 10 % a jsou na 409,5 tisíc kusů. Finančně je ale i přesto trh s full frame objektivy 3,7krát větší.