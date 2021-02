CIPA 2020: dodávky kompaktů klesly proti roku 2010 o 97 %

Další měsíc je za námi a s tím novým tu máme i zajímavé statistiky od CIPA. Dnes se ale budeme soustředit spíše na historický vývoj. Graf ukazuje dodávky jednotlivých kategorií od roku 2008, přičemž do roku 2011 včetně CIPA nerozlišovala CSC fotoaparáty. Dobře vidíme, že zlaté časy digitální fotografie trvaly do roku 2011 včetně. Tehdy se prodávalo mezi 106 až 121 miliony fotoaparátů ročně. Od roku 2021 vidíme začátek propadu kompaktů a nejvýraznější propady byly především v letech 2013 až 2016. Tehdy byla nabídka kompaktů stále velmi bohatá a rozhodně nelze říci, že by za propad mohlo omezení nabídky ze strany výrobců. Výrazné propady dodávek kompaktů totiž začaly dobrých 5 let předtím, než výrobci začali ve větším opouštět tuto kategorii.



To přichází spíše až v posledních letech a je zde zajímavost v podobě roku 2017, kdy prodeje dokonce rostly. Celkově je ale vidět, že kompakty v posledních letech už nikoho moc nezajímají. Většina bývalých majitelů dnes fotí s telefony a proti roku 2010 tu vidíme propad dodávek kompaktů o téměř 97 %! Šly ze 108,6 mil. kusů ročně na pouhých 3,6 milionu.

Pokud jde o zrcadlovky, ty za stejné období klesly o necelých 82 % ze 12,9 na 2,4 milionu (otázkou je, kolik zde bylo CSC) a proti roku 2012, kdy měly nejvyšší počet 16,2 mil. kusů za rok, je to propad dokonce o více než 85 %. CSC fotoaparáty oproti tomu klesly za totéž období 8 let o 26 %. Velmi viditelné jsou i poklesy obecně ve třídě s výměnnými objektivy, kde jde o 59% pokles proti roku 2010 a o necelých 74 % proti rekordnímu roku 2012. Je však nutno podotknout, že letos se v těchto číslech výrazně projevila koronavirová pandemie a bez ní by tato čísla byla o něco lepší. Zatímco za posledních 5 let (2015 až 2019 včetně) byl průměrný pokles dodávek fotoaparátů okolo 20 % ročně, pro rok 2020 to bylo 42 %. Dá se tak předpokládat, že v roce 2021 budeme zhruba na letošních číslech.



Pokud se máme ve zkratce podívat na prosincové výsledky, pak kompakty zaznamenaly 327,3 tisíc kusů (-20 % proti listopadu, -15 % meziročně proti prosinci 2019). Digitální zrcadlovky jsou na tom nejhůře, tam bylo dodáno jen 195,7 tisíc kusů (-35 %, resp. -27 %). Naopak poměrně dobře jsou na tom CSC fotoaparáty s 322,5 tisíc kusů (-5 %, resp. +37 %).

