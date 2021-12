Čipová krize pozastavila výrobu Sony A7C i A6600, jiné natrvalo ukončila

Koncem listopadu Sony oznámilo , že pozastavuje výrobu některých modelů kvůli nedostatku čipů. Tehdy se jednalo např. o modely A6400, A6100 a celou sérii A7 II. Jen o chvíli později přišlo oznámení o pozastavení výroby vloggerského fotoaparátu ZV-E10. Jenže ani u tohoto to nekončí. Nyní tu máme další oznámení.

Sony přestalo přijímat objednávky i na Sony A6600 a A7C. To znamená, že Sony nyní nemá ve výrobě žádné APS-C CSC, a poněvadž to nevypadá, že by měly v budoucnu přijít další součástky, z pozastavení výroby A6100 se stalo trvalé ukončení výroby. Výrobní portfolio Sony tak nyní v APS-C zahrnuje A6400, A6600 a ZV-E10, kde jsou všechny tři modely pozastaveny. Trvalé ukončení se ale týká také původně pozastavené řady A7 II (včetně verzí S a R), takže ve full frame máme pozastavenou A7C a pak vyráběné modely řady A7 III, A7 IV, A9 II a A1.

