Cosina představila extrémně světelný Voigtländer Nokton 60mm f/0,95

Pokud chcete na Micro Four Thirds tělech dosáhnout opravdu velmi malé hloubky ostrosti, musíte zvolit extrémně světelný objektiv. Takový představila společnost Cosina. Její Voigtländer Nokton 60mm f/0,95 má vynikající hodnotu F0,95, vyrovná se tedy cloně F1,9 na full frame, resp. F1,4 na APS-C. Na Micro Four Thirds tělech nabídne přepočtených 120 mm a úhel záběru 21,5°. Skládá se z 11 optických členů uspořádaných do 8 skupin. 10lamelová irisová clona podporuje clonění maximálně na hodnotu F16 a lze ji ovládat i bez aretace.

Pokud jde o ostření, to je manuální pomocí helicoidového mechanismu a minimální zaostřovací vzdálenost je 34 cm. Maximální zvětšení dosahuje 1:4 (0,25×), po přepočtu jde o 1:2 (0,5×). Objektiv má 82,5 mm v průměru a 87,7 mm na délku, využívá filtry se 77mm průměrem. Nejde o lehký objektiv, bude nutno počítat s hmotností 860 gramů. Dostupný má být od dubna 2020, prozatím jen v Japonsku za 145 tisíc jenů (cca 30 tisíc Kč).