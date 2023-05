Cosina uvádí extrémně kompaktní Voigtländer Ultron 27mm f/2 pro Fujifilm X

Společnost Cosina představila nový super kompaktní objektiv Voigtländer Ultron 27mm f/2 pro bajonet Fujifilm X. Novinka má 27mm ohniskovou vzdálenost, což po přepočtu na kinofilm dává cca 40mm ohniskovou vzdálenost a 53,7° úhel záběru. Objektiv se skládá ze 6 členů ve 4 skupinách. Jeho světelnost je F2, 10lamelová irisová clona pak podporuje max. F22.



Objektiv má velmi kompaktní rozměry, jde totiž o pancake s průměrem 59,3 mm, délkou jen 23,5 mm a hmotností 120 gramů. S objektivem lze využívat 43mm filtry. Potěší i elektronické kontakty, které přenáší informace z objektivu do EXIFu, navíc to umožňuje bezproblémové využití mechanické stabilizace na čipu (objektiv předává informaci o ohniskové vzdálenosti). Je kompatibilní i s korekcí paralaxy hledáčku pro Fujifilm X-Pro3 . Pokud jde ale o ostření, to je zde manuální, a to od 25 centimetrů, což stačí na dosažení zvětšení 1:6,7 (tj. 0,15×). Cena byla stanovena na 73 tisíc japonských jenů, což odpovídá 11.600 Kč (česká cena ale bude jistě vyšší než pouhý kurzový přepočet). Do prodeje půjde v červnu.