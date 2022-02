Delkin uvádí nové kompaktní paměťové karty Black CFexpress Type A

V nabídce paměťových karet společnosti Delkin se nově objevují karty Black CFexpress Type A. Ty jsou svými rozměry bližší kartám SD, nicméně stále využívají sběrnice PCI Express a dosahují velmi vysokých přenosových rychlostí. V případě čtení to je 880 MB/s, u zápisu pak 790 MB/s. To by mělo bohatě stačit i na záznam 8K videa.



K dispozici budou ve dvou kapacitách, 80 GB a 160 GB. Jejich ceny ale zatím neznáme. Víme však, že na ně bude poskytována doživotní záruka a garance výměny do 48 hodin. Další otázkou tak zůstává, zda se časem rozšíří počet fotoaparátů a kamer, které tento standard podporují. Zatím jde jen o Sony Alpha 1, A7 IV, A7S III, FX3 a FX6.

