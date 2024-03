Digitální kompakty se vrací do módy, naznačují to výsledky ze sociálních sítí

To, že se staré věci vrací do módy, není vůbec nic neobvyklého. Kdysi mrtvé gramofony jsou dnes opětovně na scéně (a to dokonce i jako nové produkty), poslední roky zaznamenává velký boom také instantní fotografie. Sociální sítě ale přispívají i k dalším "objevům" zapomenuté techniky. Módou posledních měsíců se totiž stávají staré digitální kompakty. Lidé na TikToku a dalších sociálních sítích si ze zájmu pořizují starší přístroje a chlubí se tím, jaké fotografie s nimi pořídili.



Už koncem minulého roku řetězec Max Spielmann oznámil, že během posledních 5 let zájem o filmové fotoaparáty vzrostl na více než 4násobek a návštěvy obchodu s bazarovou fotografickou technikou vzrostly o 35 %. Nyní se ozvala další společnost, a to musicMagpie, že analyzovala trendy na Googlu, platformě eBay i sociální síti TikTok, a došla k tomu, že se výrazně navýšilo vyhledávání týkající se starších kompaktů. Jen dotazy na Nikon Coolpix měly za poslední rok vzrůst více než 86krát. Osobně na Google Trends tak výrazný nárůst nevidím ani náznakem, není mi moc jasné, kde na taková šílená čísla vlastně přišli, proti stavu z roku 2022 tu ale skutečně jsou znatelné nárůsty ve vyhledávání. Někdy to není moc, obvykle jsou to ale desítky procent, někdy i nízké násobky. Dále říká, že na TikToku šlo vyhledávání na 8násobek, což stejně tak platí pro eBay.

Podle musicMagpie ale digitální fotoaparáty nejsou zdaleka jedinou kategorií, která roste. Zájem napříč sociálními sítěmi, bazary a vyhledáváním na Googlu zaznamenaly např. skládací telefony Motorola Razr (asi 2,5krát tolik), o desítky procent šly nahoru starší skládací telefony Samsung, Apple iPod Nano, walkmany Sony nebo Nintendo DS.

Zvýšený zájem o starou techniku ale nemusí znamenat, že se výrobci vrátí k produkci nových přístrojů, jako se to stalo u gramofonů nebo instantních fotoaparátů. Osobně bych byl v této oblasti spíše skeptický, i když bych byl rád, kdybych se v tomto mýlil. Dodnes aktualizované modely jako Fuji X100, Ricoh GR, Sony RX100 a podobné vynechejme, ale co ty neaktualizované (kompakty s malými snímači, ultrazoomy)? Co myslíte vy? Začnou se znovu vyvíjet?