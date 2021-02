Dispo: aplikace simulující jednorázové fotoaparáty vám ukáže fotky až v 9:00

YouTuber David Dobrik koncem roku 2019 založil aplikaci David's Disposables (nyní Dispo). Všiml si totiž, že jeho známý fotí na party jednorázovým fotoaparátem a to mu vnuklo myšlenku, že s takovým fotoaparátem si člověk užije zábavu, ale současně se soustředí na prožitek, neboť nemůže kontrolovat snímky přímo na místě. Musí počkat, až se vyvolají. Jeho aplikace Dispo tak simuluje právě tyto fotoaparáty. Umožňuje fotit, ale neukáže vyfocené snímky. Ty se totiž musí "vyvolat" a "dorazí" až v 9 ráno. Teprve následující den je aplikace ukáže a lidem se taková myšlenka dost líbí. Původní aplikaci používá už několik milionů lidí (v říjnu 2020, kdy vybrala 4 mil. USD na investicích, měla 2,6 milionu uživatelů) a na App Store má hodnocení 4,1, což není vůbec špatné.



Prozatím je k dispozici jen pro Apple iOS, díky čemuž je přirovnávána k dnes tak oblíbené sociální síti Clubhouse. I ta je prozatím dostupná jen pro iOS a nikoli pro Android. Dispo je k dispozici bezplatně s reklamami nebo za předplatné 0,99 USD. Nyní se objevila i sociální verze aplikace. Ta dovoluje vytvářet společná alba fotografií více uživatelů. Přibyl také export do Snapchatu, nicméně stále se snaží o nostalgické pocity z používání. V rámci beta programu této sociální verze bylo k dispozici 10 tisíc míst (Apple TestFlight) a všechna jsou už zabrána.

Grafton Tanner, profesor z University of Georgia, okomentoval aplikaci: "Jednou z věcí o nostalgii, o které se příliš nemluví, je to, že člověk může být nostalgický dokonce ve věcech, které nezažil (aplikace cílí na mladé lidi, kteří ale většinou nezažili filmové fotoaparáty, pozn. redakce). Nostalgie se může ukázat jako reprezentace něčeho, co je výrazně odlišné od reality, v níž žijeme. Je to něco jako okno do alternativní reality."



Ceny souvisejících / podobných produktů: