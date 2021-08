Dítě (dnes už muž) z obálky alba Nirvany žaluje skupinu za dětskou pornografii

Máme zde další zajímavou žalobu i její zdůvodnění. Dnešní příběh se začal před 30 lety, kdy skupina Nirvana nahrála legendární album Nevermind, na jehož obálce bylo plavající malé nahé dítě s dolarovou bankovkou před sebou. Tímto dítětem byl Spencer Elden, jemuž je nyní 30 let. Ještě nedávno spolupracoval např. na snímku "o 25 let později" (nebylo to poprvé, co album takto propagoval, totéž udělal při 10letém a 20letém výročí alba). Nicméně, už před pěti lety vyjádřil nespokojenost s tím, že je tímto proslulý. Nyní stížnost posunul o několik úrovní dál.



Spencer Elden, the baby on Nirvana's Nevermind, recreates album cover 25 years later. pic.twitter.com/EpvzhtDcvC — Eric Alper (@ThatEricAlper) September 24, 2016

Spencer Elden a jeho právník Robert Y. Lewis totiž zažalovali skupinu a několik dalších lidí (okolo 15 osob a organizací), kteří jsou za snímkem. Jde tak o zbytky skupiny, manželku zesnulého Kurta Cobaina, manažery jeho majetku, fotografa i nahrávací společnost. Po každém chtějí 150 tisíc USD, tedy celkem více než 2 mil. USD.

Důvodem je dolarová bankovka ve spojení s nahým dítětem. Podle žaloby toto spojení evokuje, že miminko je "sexuální pracovník" a fotografie tak překračuje hranici dětské pornografie. Tato fotografie mu dle jeho slov také přináší extrémní celoživotní trauma. Dále tvrdí, že rodiče sice za fotografii dostali 200 USD, ale nepodepsali smlouvu o rozsahu využití fotografie, což je bod, který by mohl být pro celou žalobu stěžejním.

