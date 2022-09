DJI Osmo Action 3 přináší 1/1,7" čip, video 4K120p a streamovací funkce

DJI rozšiřuje nabídku svých akčních videokamer o model Osmo Action 3. Ten dostává snímač CMOS typu 1/1,7" s možností fotit 12MPx snímky. Objektiv nabídne 155° úhel záběru, světelnost F2,8 a zaostřen je od 30 cm do nekonečna. Při poměru stran 4:3 lze natáčet 4K video (4096×3072 pixelů) až do 60 fps, takže s tím natočíte i DCI 4K video. Standardní UHD 4K v poměru 16:9 (3840×2160 pixelů) umí dokonce při 120 fps. Pokud se spokojíte s Full HD rozlišením (1920×1080 pixelů), dostanete dokonce až 240 fps.



Máme zde několik stabilizačních funkcí EIS, RockSteady 3.0, HorizonBalancing a HorizonSteady. Díky tomu lze natáčet video s vyrovnaným horizontem i při náklonu kamery o 45°. Maximální datový tok videa činí 130 Mbps a využit je kodek H.264/HEVC. Pokud jde o fotky, tam je podporován JPEG i RAW. K dispozici je také intervalové snímání nebo time-lapse video a máme tu i barevný profil D-Cinelike.



Expoziční časy mohou být 1/8000 sekundy do 30 sekund u fotek. U videa je limitem převrácená hodnota snímkovací frekvence. Citlivosti mohou být v obou režimech od ISO 100 do 12800. Máme tu bezdrátová rozhraní Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.0LE. Speciální pouzdro Horizontal-Vertical Protective Frame umožňuje uchytit kameru horizontálně i vertikálně, což se hodí zejména pro sociální sítě. Kamera totiž podporuje i Wi-Fi Livestream max. do 1080p30, je zde i podpora UAC/UVC.



Akumulátor LiPo 1S má 6,8 Wh (3,85 V, 1770 mAh), vydrží na natáčení 160 minut. Poprvé máme u akční kamery rychlonabíjení, a tak za 18 minut máte nabito z 0 na 80 % (plné nabití pak za 50 minut). Rozměry kamery činí 70,5×44,2×32,8 mm a váží 145 gramů. Tělo je vodotěsné do hloubky 16 metrů, s přídavným pouzdrem lze jít až do 60 metrů a vydrží mrazy do -20 °C nebo pád z výšky 1,5 metru.



Máme tu dvě dotykové obrazovky, ta přední má 1,4" úhlopříčku s rozlišením 320×320 pixelů, zadní je pak 2,25" s rozlišením 360×640 pixelů, obě dosahují jasu 750 nitů. Kameru lze ovládat i hlasově. Osmo Action 3 nemá interní paměť, podporuje však kartu microSD do kapacity 256 GB, k dispozici je i nahrávání ve smyčce s přehráváním nejstaršího záznamu.



Základní set Standard Combo je k dispozici za 10 tisíc Kč s DPH s jednou Extreme Battery a dalším příslušenstvím. Adventure Combo vyjde na 12,5 tisíce Kč, má celkem 3 Extreme Battery, jeden adaptér navíc a multifunkční pouzdro pro baterie a jejich nabíjení.