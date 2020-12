Dokumentaristovi spadl iPhone 6S z letadla, vše natočil a přežil

Znáte to, nechtěně člověku vypadne mobil z ruky a hned se na něm objeví škrábance, případně i praskne kryt displeje. Brazilský dokumentarista a environmentalista Ernesto Galiotto měl v tomto opravdu hodně velký kus štěstí. Filmoval záběry nad pláží Praia do Peró (Cabo Frio) v Brazílii, a přestože byl ověšený zrcadlovkami Canon, rozhodl se natočit pár záběrů i stařičkým iPhonem 6S. A to se mu téměř stalo osudným. V okamžiku, kdy posunkem ruky levé naznačoval pilotovi, byla síla okolního proudu vzduchu už příliš velká a dva prsty té pravé neudržely telefon (viz 1:16 ve videu níže). Ten vypadl ven a vydal se na cestu směrem k zemi.



Telefon celý svůj pád natočil (nic moc ale není vidět, protože nabral divokou rotaci) a dokonce i po pádu do písku směrem na displej a kamerou k obloze dál natáčel. Po dopadu tak byl schopen se i nadále hlásit a funkce Najít iPhone ho korektně lokalizovala. Ernesto byl díky tomu druhého dne schopen nalézt svůj telefon v písku. Video z kokpitu letadla, vysmeknutí telefonu, záběry z jeho letu na zem i úspěšný pokus o nalezení dal Ernesto na YouTube, kde má jeho video už okolo 70 tisíc zhlédnutí. Což je vzhledem k celkovým 185 tisícům zhlédnutí jeho kanálu téměř 40 %.



