Doporučené fotoaparáty: prosinec 2019

Volba digitálního fotoaparátu není nikdy jednoduchá záležitost. Požadavků je hodně, každý má navíc ty své osobní, a proto nelze a nikdy ani nebude možné obecně vybrat konkrétní přístroj jako obecně nejlepší ze všech. Někdo chce co nejlepší fotografie, někdo naopak videosekvence, pro dalšího jsou důležité co nejmenší rozměry, velký zoom, výdrž na baterie a mnoho dalších aspektů. V dnešním článku si v jednotlivých kategoriích vybereme ty nejzajímavější přístroje, které se na trhu nabízí, a které by mohly zaujmout.



Naše doporučení vychází v drtivé většině případů z našich vlastních testů s odkazem na naši recenzi, takže si lze snadno zobrazit vyčerpávající informace, poznatky z praxe a testovací snímky daného fotoaparátu. Fotoaparáty, které sice neprošly redakčním testem, ale podle zkušeností s předchozími modely a testů jiných redakcí dopadají dobře, budou zobrazeny v každé kategorii "pod čarou".









Přístroje si rozdělíme po koncepčních kategoriích. Budeme se věnovat kompaktům a fotoaparátům s výměnnými objektivy nižších a středních tříd, tedy nejen CSC fotoaparátům, ale i zrcadlovkám. Pokud jde o ceny, jde o ty ze známých velkých obchodů a řetězců s elektronikou, tedy nikoli o nejnižší ceny, které se dají najít na internetu (což může být šedý dovoz a podobně). Takže už jen rozbít prasátko a nakupovat.

Změny proti listopadu:

výrazné zdražení ultrazoomu Sony Cyber-shot RX10 II



přidány informace na cashback u Canonu, Pentaxu a Fujifilmu



extrémní slevy na Olympus OM-D E-M5 Mark II, dobré také u jiných modelů této značky

Panasonic začal dávat jako dárek objektiv Lumix 25mm F1.7

Změny proti říjnu:

velké slevy fotoaparátů Sony až o třetinu (zejména RX10 II, RX100 III, znatelně i u starších modelů řady RX100)



cashback na fotoaparáty Fujifilm

přidán CSC fotoaparát Sony A6400 (velmi výhodný set s 18-135mm objektivem)

přidán CSC fotoaparát Olympus OM-D E-M5 Mark III

přidán APS-C kompakt Fujifilm XF10, který je za výbornou cenu

přidána full frame zrcadlovka Nikon D750

Změny proti září:

velmi výrazné zdražení fotoaparátů Sony Cyber-shot řady RX10 i RX100, A5100



výrazná sleva u digitální zrcadlovky Nikon D7500

odstraněn smartphone Samsung Galaxy S9 kvůli špatné dostupnosti

Změny proti srpnu:

výrazné zdražení ultrazoomu Sony Cyber-shot RX10 II

velmi výrazná sleva CSC fotoaparátu Fujifilm X-T20 (těla i setu s 18-55mm objektivem)



znatelné zdražení CSC fotoaparátu Panasonic Lumix G9

odstraněn smartphone Samsung Galaxy S8/S8+ kvůli slabší dostupnosti (ve zbývajících obchodech dražší než Galaxy S9)

Změny proti červenci:

odstraněna zrcadlovka Nikon D7200 kvůli špatné dostupnosti



Změny proti červnu:

opětovné výrazné slevy na sety Panasonicu Lumix G80 a GX9



odstraněn Panasonic Lumix GX800 (zdražení na úroveň GX80)

výrazná sleva zrcadlovky Canon EOS 80D

přidán smartphone Huawei P30 Pro

Změny proti květnu: velmi výrazná sleva na Panasonic Lumix LX100, TZ100, G80 a G9



velmi výrazná sleva na zrcadlovku Nikon D7500

odstraněn smartphone LG G6 kvůli technologické zastaralosti

Změny proti dubnu: odstraněn smartphone HTC U11 kvůli nízké dostupnosti



přidán odkaz na recenzi ultrazoomu Sony Cyber-shot HX99

přidán odkaz na recenzi CSC Olympus OM-D E-M1 Mark II

Změny proti únoru a březnu: žádné změny

Změny proti lednu:

výrazné slevy na fotoaparáty Fujifilm



cashback na objektivy Fujifilmu

skončily cashbacky u Canonu, Nikonu i Olympusu

Změny proti loňskému roku:

odstraněna zrcadlovka Nikon D5600 kvůli výraznému zlevnění modelu D7200



odstraněn smartphone Samsung Galaxy S7 kvůli špatné dostupnosti

odstraněn smartphone Apple iPhone SE kvůli špatné dostupnosti

odstraněn smartphone Honor 8 kvůli špatné dostupnosti

přidán smartphone Huawei P20 Pro





Seznam doporučených fotoaparátů: