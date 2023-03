Doporučené fotoaparáty: březen 2023

Volba digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu určeného pro focení není nikdy jednoduchá záležitost. Požadavků je hodně, každý má navíc ty své osobní, a proto nelze a nikdy ani nebude možné obecně vybrat konkrétní přístroj jako obecně nejlepší ze všech. Někdo chce co nejlepší fotografie, někdo naopak videosekvence, pro dalšího jsou důležité co nejmenší rozměry, velký zoom, výdrž na baterie a mnoho dalších aspektů. V dnešním článku si v jednotlivých kategoriích vybereme ty nejzajímavější přístroje, které se na trhu nabízí, a které by mohly zaujmout.



Naše doporučení mohou vycházet z recenzí nebo zkušeností s jinými produkty dané značky a recenzí jiných redakcí a posouzením snímků na Internetu. Takové přístroje budou zobrazeny v každé kategorii "pod čarou".









Přístroje si rozdělíme po koncepčních kategoriích. Poněvadž se trh s fotoaparáty hodně změnil a kategorie levnějších kompaktů i zrcadlovek v posledních měsících značně prořídly, kategorie budou po mnoha letech výrazně změněny. Zůstanou profesionální kompakty s velkým čipem, CSC fotoaparáty rozdělené podle velikosti snímačů na full frame a menší, zbývající fotoaparáty pak budou v kategorii ostatních. Telefony si ponechají vlastní kategorii.

Pokud jde o ceny, jde o ty ze známých velkých obchodů a řetězců s elektronikou, tedy nikoli o nejnižší ceny, které se dají najít na internetu (což může být šedý dovoz a podobně). Takže už jen rozbít prasátko a nakupovat.



Změny proti únoru:

odstraněn APS-C CSC fotoaparát Sony A6400 (vzhledem k nové technicky vyspělejší APS-C konkurenci začíná být nevýhodným)



odstraněn full frame CSC fotoaparát Canon EOS RP kvůli špatné dostupnosti a zastaralosti

Panasonic Lumix S5 byl nahrazen novějším modelem Lumix S5 II s fázovým ostřením

přidán smartphone Apple iPhone 14 Pro

Seznam doporučených fotoaparátů: