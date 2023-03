DPreview.com po 25 letech existence končí kvůli škrtům Amazonu

Server DPreview.com je snad tím nejznámějším na poli fotografie, zejména pokud jde o technické zpravodajství a recenze. Bohužel téměř po 25 letech existence ukončí svou činnost. Web totiž patří pod společnost Amazon a ta se letos na začátku roku rozhodla propustit 18 tisíc lidí, což bylo před pár dny rozšířeno o dalších 9 tisíc. Celkový počet propuštěných tak dosáhne 27 tisíc zaměstnanců a to se bohužel dotklo také redakce oblíbeného serveru (ta pod Amazon spadala od roku 2007).

Do 10. dubna 2023 bude server ještě aktivně pracovat, pak bude k dispozici jen pro čtení a už se do něj nebude přispívat. Není jasné, jak dlouho bude pak bude ještě přístupný (pak budou patrně velmi cenná data ztracena navždy). Pokud jde o oblíbené DPreviewTV s Chrisem Niccollsem a Jordanem Drakem, kteří začínali v The Camera Store, tak ti se přestěhují pod server PetaPixel.