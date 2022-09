Drone Photo Awards 2022 vyhrál působivý snímek z Islandu

Fotografická soutěž Drone Photo Awards 2022 už zná vítězné snímky 7 vítězných kategorií, které doplňují ještě série a trojice video-kategorií. Na prvním místě se letos umístil Francouz Armand Sarlangue se svým snímkem Big Bang. Ten zobrazuje vedlejší kráter sopky Fagradalsfjall na Islandu při příchodu bouře. Celkově se soutěžilo v 7 kategoriích (města, wildlife, sport, lidé, příroda, abstrakce a svatby).



Celkový vítěz soutěže získává fotografické vybavení v hodnotě 500 EUR, křišťálovou sošku Pangea Prize, jeho práce bude prezentována na výstavě Above Us Only Sky, publikována v online galerii a fotograf se tímto také zviditelní u mezinárodního tisku. Soutěže se celkem zúčastnilo 2462 fotografů ze 116 zemí. Vybrané fotografie si můžete prohlédnout na stránkách soutěže