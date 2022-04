Duovox Mate Pro: foťák, který vidí ve tmě díky F0,9 a čipu s 22EV DR

Duovox Mate Pro, který se objevil v kampani na Kickstarteru. Ten využívá několik triků k tomu, aby v noci dokázal fotit dostatečně jasné snímky a videa, přitom si v rámci možností zachoval i barvy. Jedním z nich je extrémně světelný objektiv, ten totiž nabídne F0,9. Tím hlavním je ale snímač

Pokud rádi fotíte za velmi špatného světla, pak by vás mohl zaujmout nový kompakt, který se objevil v kampani na Kickstarteru. Ten využívá několik triků k tomu, aby v noci dokázal fotit dostatečně jasné snímky a videa, přitom si v rámci možností zachoval i barvy. Jedním z nich je extrémně světelný objektiv, ten totiž nabídne F0,9. Tím hlavním je ale snímač Sony Starvis 2 , což je speciální řada senzorů pro průmyslové nasazení, bezpečnostní kamery nebo např. kamer do aut, které musí rozumně "vidět" i v noci. Duovox tak slibuje nevídané výsledky pro kategorii fotoaparátů, nicméně musíme počítat i s jistými úskalími.

Konkrétně jde o variantu 1/1,8" CMOS BSI s rozlišením přes 5 MPx (3200×1800 pixelů). To tak není moc velké, ale máme tu velké pixely. Duovox tvrdí, že jsou o 244 % větší než u 12MPx full frame Sony A7S III , ale ať počítám, jak počítám, vůbec mi to nevychází. Tvrdí, že má pixely o fotocitlivé ploše 170,41 µm2, což by znamenalo cca 13µm pixely a rozměry čipu 42×23,5 mm, což ani náhodou neodpovídá typu 1/1,8". Mně to vychází na čip o rozměrech 7,8×4,4 mm a pixelech o velikosti cca 2,4µm (možná započítávají nějaké slučování pixelů, ale i tak mi to přijde moc). Natáčet může maximálně Full HD video při 30 fps v H.264, fotografie jsou podporovány v JPEGu i RAWu.



Přesto tu máme různé technologické vychytávky, které dovolují snímači dosáhnout dynamického rozsahu 22,25 EV a zvládat osvětlení s pouhým 0,0001 luxu. Využívá se také algoritmu na bázi AI a 3D odšumování (to najdeme např. v novém Panasonicu Lumix GH6 ), které odšumuje nejen šum na samotném snímku (ve 2D), ale využívá i informace z předchozích snímků. Pochopitelně musíte počítat s tím, že tu je použit snímač pro průmyslové nasazení, takže sice dostanete extrémní dynamický rozsah, ale někdy také až přehnané nerealistické HDR, které je důležité např. pro systémy autonomního řízení v autech, ale méně už tak pro skutečnou fotografii.

Najdeme tu několik režimů, jako např. využití jako webkamery, bezpečnostní kamery s detekcí pohybu, může pořizovat time-lapse, může nahrávat do smyčky a přepisovat nejstarší záznam, je zde trvalé nahrávání s až 25minutovou pamětí do historie a další. Napájet a nabíjet lze přes USB-C, máme tu pak nevyměnitelný akumulátor s kapacitou 3000 mAh. Ten by měl vydržet na 4 hodiny záznamu, použít lze microSD kartu s kapacitou do 512 GB. Vzadu je 3" dotykový displej s 1,23 mil. bodů (854×480 RGB pixelů).

Cena je v rámci kampaně 599 USD, později se očekává cena okolo 1200 USD. V době psaní tohoto článku zbývá ještě 27 kamer ze 100. Set se 128GB kartou, držákem do auta, pouzdrem, stativem a SD čtečkou vyjde na 699 USD (11 z 60).