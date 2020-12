DxO otestovalo EOS R6 a EOS R5: významný skok v DR

Snímače Canonu v benchmarku DxOMark obvykle moc neexcelovaly. Zpravidla je na zem srážel nízký dynamický rozsah, to se ale nyní mění. Jde vidět, že Canon dělá v senzorech nemalé pokroky a jeho nové full frame modely EOS R6 a zejména EOS R5 zaznamenávají významný posun proti minulosti. EOS R6 je na Canon rozhodně lepším standardem s 90 body, což ale v rámci konkurence patří spíše do slabšího průměru, ale EOS R5 dosáhl na 95 bodů, což je velmi pěkné číslo. Připomeňme, že maximem je dosud 100 bodů pro full frame. Ten drží Panasonic Lumix S1R, Nikon D850 a Sony A7R III. Z toho je také patrné, že DxOMark favorizuje vysoké rozlišení, což vysvětluje i to, že je EOS R5 o tolik napřed ve srovnání s EOS R6.



Začněme tedy s EOS R6 s 20,1MPx rozlišením. Tento model dosáhl na 90 bodů, přičemž v kategorii Portrait (barevná hloubka) si vysloužil 24,2 bitu. Toto je kategorie, která snímač srazila nejvíce dolů, protože nejlepší snímače se pohybují okolo 26,0 až 26,4 bitu (mezi FF fotoaparáty představenými v letech 2016-2020 jde o druhý nejhorší výsledek).

Naopak hodně potěší dynamický rozsah 14,3 EV, který patří k nadprůměru a maximální dosud zaznamenaná hodnota pro FF je 14,8 EV. Jak vidíme, Canon provedl kus dobré práce a odstranil svou tradiční letitou bolístku. Nepočítáme-li EOS-1D X Mark III (14,5 EV), pak byl dosud nejlepším Canonem EOS 5D Mark IV se 13,6 EV nebo EOS R s 13,5 EV. Stále prodávaný EOS RP má např. jen 11,9 EV a EOS 5D Mark III měl dokonce jen 11,7 EV. Také Sports s hodnotou 3394 ISO patří k velmi dobrým hodnotám a jde o dosud nejlepší Canon v historii. Z ostatních značek vynikají Sony A7 III (3730 ISO) a A7S (3702 ISO).

Dále tu máme Canon EOS R5. Ten už si polepšil na 95 bodů. Má vysoké rozlišení 45 MPx, tedy více než dvakrát tolik jako EOS R6. Má tedy i plochou méně než poloviční pixely. I když to mnozí považují za problém pro šum a dynamický rozsah, ukazuje se, že to nemusí být až takový problém. V kategorii Portrait si Canon vysloužil 25,3 bitu, což ho pasuje do dnešního standardu (podobně má např. Nikon Z6 nebo Panasonic Lumix S1). Velmi dobrý je ale dynamický rozsah, který činí 14,6 EV, a překonává tak EOS R6, přestože má více než dvakrát tak větší pixely. Je tak mezi nejlepšími FF senzory a trhu. Slabší je ale výsledek ve Sports, kde dosáhl na 3042 ISO. I tak ale překonává např. EOS 5D Mark IV (2995 ISO) nebo dokonce Sony A7S II s 12MPx rozlišením a 2993 ISO.

