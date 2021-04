DxO PureRAW pro lepší RAWy, než je začnete plně upravovat

Společnost DxO přichází na trh s novou aplikací pro práci s RAWy nazvanou PureRAW. Nemá však být náhradou Lightroomu, Camera Raw, Capture One a jiných editorů RAWů, ale jejich doplňkem. Využívá různé technologie společnosti, které aplikuje na RAWy, ty vylepší a již používané editory tak mohou mít lepší zdrojová data. S využitím umělé inteligence a funkce DeepPRIME lze dle vývojářů dosáhnout lepší rovnováhy mezi zachováním detailů i snížením šumu.



Ke slovu mohou přijít různé optické korekce, odšumování, doostření i demozaikování od DxO. Umělá inteligence např. umí spojit odšumování i doostření do jednoho kroku, takže se vzájemně negativně neovlivňují. Systém byl natrénován na milionech snímků pořízených v laboratořích DxO. Zajímavostí je i to, že dokáže selektivně měnit odšumování v hladkých plochách i těch zaostřených, kde je třeba zachovat lepší detaily. Snímky lze uložit zpět do DNG RAWů, nebo je už nechat ve formátu JPEG. Cena byla stanovena na 89,99 EUR do konce května, pak vzroste na 129 EUR.

