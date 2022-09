Filmic Pro přechází na drahé,... opravdu hodně drahé předplatné

Filmic Pro je velmi oblíbenou aplikací pro telefony, která zvládá natáčení kvalitního videa, mnohdy daleko za možnostmi aplikací výrobců těchto telefonů. Na některých smartphonech dovoluje natáčet video v 10bitové hloubce, při mnohem větších datových tocích, nabídne také za příplatek Log záznam. Díky tomu je používána i pro profesionálnější nasazení a není divu, že patřila vždy k těm dražším. Samotná aplikace byla např. pro iOS za 14,99 USD (379 Kč), Cinematographer Kit (Log záznam) byl pak za 13,99 USD (349 Kč). V nabídce byly i další aplikace společnosti, ale tento filmařský základ vás přišel na zhruba 700 Kč. Jenže 1. září bylo oznámeno, že Filmic byl odkoupen společností Bending Spoons, což bylo pochopitelně v tiskové zprávě označováno jako krok kupředu, dobrá zpráva pro další růst aplikace a podobně. Tyto "vzrušující novinky" jsou ale pro uživatele zřídkakdy pozitivní a už to vidíme i na tom, že Filmic přechází na předplatné.



To by samo o sobě nemuselo být vůbec špatné, pokud tomu ale odpovídají služby i cena. Dobrým příkladem může být Adobe Creative Cloud, kde je např. Photoshop s Lightroomem a 20GB cloudem v předplatném za takovou cenu, že ceně jednorázové licence odpovídá více než 6 let předplatného (to je opravdu nebývale dobrá nabídka). Ani Microsoft Office 365 není špatnou nabídkou, obzvlášť uvážíme-li, že ke kancelářskému balíku dostává uživatel 1TB cloud (nebo 5TB v případě rodinné licence). Bohužel u Filmicu Pro to vypadá, že se někdo sekl o jednu desetinnou čárku. I když společnost tvrdí, že cenovou politiku bude ještě ladit, je úplně jasně vidět, že se firma pohybuje v docela jiném vesmíru, než bychom asi očekávali.

Má-li být předplatné u softwaru nějak cenově rozumné, měla by (alespoň dle mého osobního názoru) cena jednorázové licence odpovídat aspoň 2+ více rokům předplatného. V tomto případě bych to viděl na max. cca 7 USD ročně za základní variantu. Aplikace bude chtít 0,99 USD, 2,99 USD nebo 4,99 USD (u nás 29, 89, resp. 139 Kč, v SK např. 0,99, 3,49, resp. 5,49 EUR) přes předplatné, má to ale háček. Tedy spíše pořádný hák.



Tyto částky totiž nejsou ročně, ony dokonce nejsou ani měsíčně, ale týdně. Z několika málo desítek USD/EUR zaplacených jednorázově se nyní dostáváme na mnohem větší částky. V případě nejlevnějšího předplatného to dělá ročně 51 USD / 2400 Kč / 51 EUR (každý rok zaplatíte 4násobek toho, co jste dosud zaplatili jednorázově), u středního pak 155 USD / 4600 Kč / 181 EUR, u nejdražšího pak dokonce 259 USD / 7200 Kč / 285 EUR. I kdyby se společnost umoudřila a ceny předplatného srazila na desetinu, stále by to ročně vyšlo minimálně na cenu jednorázové licence.