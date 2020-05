Firmware 2.0 pro Panasonic Lumix S1H zatím bez RAWu přes HDMI, jsou tu potíže

Panasonic, že 25. května vydá nový

V dubnu slíbila společnost, že 25. května vydá nový firmware verze 2.0 pro fotoaparát Lumix S1H . Ten se skutečně představil a je možné si ho stáhnout , nicméně neobjeví se tu jedna ze slibovaných funkcí, a to asi paradoxně ta nejvíce očekávaná. Je jí výstup RAW videa přes HDMI port. Ve spolupráci s firmou Atomos se totiž zjistilo, že fotoaparát má technické problémy s rekordérem Atomos Ninja V.

Na potíže se přitom přišlo až v závěru betatestů, takže asi nepůjde o nějaký na první pohled viditelný problém. Na druhou stranu společnosti nechtějí vydat firmware, který bude mít problémy, a tak se RAW výstup do verze 2.0 nedostal a objeví se až v některé z dalších aktualizací firmwaru pro Lumix S1H. Také Atomos vydá vylepšený firmware pro svůj AtomOS v rekordéru Ninja V. Zatím ale není jasné, kdy se tak stane, mělo by to ale být poměrně brzy.



