Fitness centra bojují proti influencerům, ti svým natáčením obtěžují ostatní

Snaha o zdravý a aktivní životní styl není vůbec nic nového. V posledních letech ale zaznamenal ještě větší boom díky sociálním sítím a stále se zlepšující fotografické technice. Spousta lidí tak začala natáčet videa nejen u sebe doma, ale také ve fitness centrech. Jenže to se stává problémem a např. ve Velké Británii to dorostlo do takových rozměrů, že se už fitka začínají aktivně bránit. Youtubeři, tiktokeři, instagrameři, či jak je chceme nazývat, tu přináší hned několik problémů najednou.



Jedním z prvních je jednoduše soukromí ostatních. Lidé zápolící s gravitací a schopnostmi vlastního těla se tak objevují na videích influencerů, aniž by chtěli, což nemusí být zrovna každému příjemné. Stativy s kamerami a světly jsou dalším problémem. Vytváří překážky a mohou vést ke zraněním. V neposlední řadě natáčení cvičení prodlužuje dobu, po kterou je člověk na daném cvičebním stroji, takže dochází k jejich blokování po delší čas, než je nutné (což je potíž zejména tehdy, kdy je ve fitku více lidí).

Instruktoři se už nechali slyšet, že se mnozí nakonec více soustředí na kvalitu samotného záběru než na kvalitu svého cvičení. Některá fitka to vyřešila např. zákazem stativů o víkendu, jiná zase vyžadují, že si influencer musí sehnat souhlasy od všech, kteří se objeví v záběrech. Některá to ale naopak vyřešila speciálními sekcemi pro filmování. Setkali jste se s tímto problémem už i u nás?