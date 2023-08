Fotbalistka Trinity Rodman napálila míčem přímo do objektivu, fotograf byl nadšený

Začátkem července se hned dvěma sportovním fotografům povedlo přijít o velmi drahé objektivy při baseballových zápasech, kdy je zasáhl letící míček. Trochu podobný případ se nedávno stal ve fotbale, tentokrát to ale nebylo přímo při zápase. Fotograf Wolfgang Zac pořizoval na prázdném stadionu snímky pro The Red Bulletin a chtěl zachytit fotbalistku Trinity Rodman při kopnutí do míče. A čím blíže, tím lépe.

Fotbalové hvězdě se nicméně při jednom z kopů povedlo trefit plnou silou fotoaparát do objektivu a div fotografovi tímto nevyrazila oko. Kdo by čekal, že z toho bude naštvaný, ten by se pletl. Sluneční clona to sice nepřežila, ale fotograf vítězně vystartoval se zvoláním: "Yes!" Výsledný snímek stál za to.