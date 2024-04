Fotoaparát Fujifilm X100 VI je vyprodán na roky dopředu navzdory 2násobné produkci

Fujifilm nový APC-S kompakt

V únoru představila společnostnový APC-S kompakt X100 VI , který staví na oblíbeném základu svých předchůdců. Nová generace přinesla několik velmi významných vylepšení, mezi něž patří např. zásadní zvýšení rozlišení z 26 na 40 MPx a použití mechanické stabilizace senzoru (IBIS). To lehce zvětšilo rozměry a zvýšilo hmotnost fotoaparátu, stále si ale zachovává svůj typický retro design. Vylepšené vlastnosti hodně zabodovaly u zákazníků, a tak je fotoaparát na dlouhou vyprodaný. A asi se to jen tak nezlepší.

Andreas Georghiades z Fujifilmu poskytl rozhovor v Birminghamu, kde mluvil o situaci kolem nového fotoaparátu, a nechal se slyšet, že proti předchůdcům se produkce zvýšila na dvojnásobek a nyní dosahuje okolo 15 tisíc kusů měsíčně, přesto je stále problém s tím, že se ani náznakem nedaří pokrýt vysokou poptávku. Nejspíše někdy koncem léta, začátkem podzimu by se společnosti mělo podařit dále navýšit produkci, nicméně ani to dostupnost patrně příliš nezlepší. Proslýchá se totiž, že novinku si objednalo okolo půl milionu zákazníků, což i se zamýšleným dalším zvýšením produkce znamená vyprodání na další cca 2 roky dopředu, a to jen na pokrytí již existujících objednávek. Andreas zmiňuje, že nové generace fotoaparátů bodují i svým důrazem na filmové simulace, na které se Fujifilm soustředí stále více a více.