Fotoaparátům Sony se daří, stoupají prodeje a firma si věří na víc

I když se často setkáváme s názorem, že výroba high-endových fotoaparátů a přístrojů zaměřených na video na úkor kompaktů a levnějších přístrojů je cestou do záhuby, finanční výsledky mnoha společností hovoří o opaku. Ukazuje to i společnost Sony, jejíž obrazová divize Entertainment, Technology & Services (ET&S) vykázala výrazně lepší čísla než loni. Podle nich za uplynulé čtvrtletí Q2/22 (účetní rok u Sony končí v březnu, nikoli v prosinci) stouply příjmy divize z 581,9 mld. jenů na 677 mld. jenů. To je nárůst o 16,3 %. Zisky divize stouply jen mírně ze 72,7 na 77,8 mld. jenů (+7 %) a provozní marže divize činí 11,5 %.



Zde je ale nutno říci, že pro fotoaparáty to vypadá ještě lépe, než naznačují výše uvedená čísla. Do divize totiž spadají i audio/video produkty, televize a smartphony, přičemž ne všem se tak dařilo, nemalá část nárůst tak jde na vrub právě fotoaparátům. Hlubší pohled do zveřejněných dokumentů ukazuje jednotlivé části a vidíme, že telefony klesly o 6 % na 93,2 mld. jenů. Televize sice spadly počtem prodaných kusů, ale nakonec si polepšily na 226,8 mld. jenů (+9,4 %), audio/video produkty si polepšily o 32,7 % na 99,9 mld. jenů.

Nás ale zajímají fotoaparáty. U Sony rostl jak počet prodaných kusů, tak i průměrná cena těchto fotoaparátů (tedy přesný opak běžně zažitých názorů, které předpokládají, že se počet zájemců o drahé fotoaparáty snižuje). Divize si polepšila na 147,9 mld. jenů, což je o 40,9 % více než v loňském roce. Pro celý fiskální rok se tak předpokládá, že divize bude mít příjmy 2,51 mld. jenů místo původně předpokládaných 2,45 mld.

Nezapomeňme však také na Imaging & Sensing Solutions Segment (I&SS Segment). Sem patří snímače pro telefony, bezpečnostní kamery nebo automotive a průmysl. Tady si divize polepšila o 43,2 % na 398,4 mld. jenů, zisk pak stoupl na 74 mld. jenů (+48,9 %). Podařilo se totiž prodat více snímačů pro mobilní segment a především šlo o dražší snímače. Negativně se ale projevily vývojové náklady a rostoucí výrobní náklady. Pro celý rok 2022 se nicméně obecně předpokládá spíše pokles výroby snímačů (pro mobilní segment i kamery a průmysl).