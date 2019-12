Fotobanka Shutterstock už fotografům vyplatila 1 mld. USD

Mezi největší fotobanky patří Shutterstock, který letos slaví velký milník, resp. jeho přispívající fotografové. Těm totiž od roku 2004 vyplatil na provizích přes 1 mld. USD. Zatímco v roce 2004 to bylo jen 12 tisíc USD, už o rok později to bylo přes půl milionu a loni už výplaty dosáhly částky 159 mil. USD. Letos to za prvních 11 měsíců bylo 145 mil. USD, takže za celý rok 2019 bude patrně loňské číslo ještě o kousek překonáno.

Zajímavostí je, kam všude bylo těchto loňských 159 milionů vyplaceno. Jasný prim v tomto mají evropští fotografové, kteří si vydělali 105,3 mil. USD, z toho v Německu to bylo 5,8 mil. USD. Nejvíce začali být aktivní v Kosovu (meziročně o 68 % více), Estonsku (+43 %) a Albánii (+38 %). Asie si vzala jen 26,6 mil. USD, z čehož např. Jižní Korea zaznamenala 335 tisíc USD. Zde zaznamenal největší boom Nepál (+289 %), Bangladéš (+65 %) a Indonésie (+49 %).



Do Severní Ameriky putovalo 23,7 mil. USD, z čehož drtivá většina byla v USA (18,6 mil. USD). Přesto i zde se našly země, kde fotografové výrazně navýšili aktivitu i své příjmy. Kostarika si polepšila o 64 %, Mexiko o 25 % a Svatý Martin o 24 %. V Jižní Americe se zatím moc nefotí a zdejší fotografové si za celý rok vydělali jen 1,5 mil. USD, v Brazílii to bylo 618 tisíc USD. Největší nárůst byl zaznamenán ve Venezuele (+42 %), pak v Uruguayi (31 %) a Argentině (+23 %). Nejméně si vydělali fotografové v Austrálii a Oceánii. Tam putovalo loni 1,2 mil. USD, drtivá většina pak do Austrálie (954 tisíc USD). Nejvíce si polepšil Nový Zéland, a to jen o 8 %, na druhém místě pak byla Austrálie (meziročně o 6 %).

Ceny souvisejících / podobných produktů: