Fotograf minimalisticky zachycuje bazény z ptačí perspektivy

I fotografie tak obyčejného motivu, jakým se plavecký bazén může na první pohled zdát, je možné pojmout zajímavě. Fotograf Brad Walls z Austrálie se zaměřuje na vytváření snímků z ptačí perspektivy a v poslední době věnuje své úsilí práci na sérii s názvem Pools from Above (v překladu Bazény shora). Fotografie pořízené pomocí dronu velmi minimalistickým způsobem zachycují tvary, barvy a textury plaveckých bazénů a jejich okolí.





Australan začal původně fotografovat bazény, aby zdokumentoval své cestovatelské zážitky a krásy dovolených. Z této záliby se ale časem a také díky snímkům v knize o umění bazénů od Annie Kelly vyvinul celý projekt. Brad Walls se podle svých slov zamiloval do linií, křivek a negativního prostoru bazénů, přičemž všechny tyto motivy pro zachycení vyžadovaly pohled z dronu. Výslednou tvorbu zveřejňuje fotograf například na svém instagramovém účtu , kde je možné najít více z jeho tvorby.





Fotograf do budoucna plánuje pokračování projektu Pools from Above s fotografováním proslulých a ikonických bazénů po celém světě, zejména se hodlá zaměřit na Mexiko, Středomoří nebo Palm Springs v USA. Nyní ale situace ohledně pandemie onemocnění covid-19 příliš cestování nepřeje.