Fotograf roztavil dron při filmování nad islandskou sopkou chrlící lávu

Na Islandu se nedávno probudil vulkán Geldingadalir u hory Fagradalsfjall nacházející se nedaleko Reykjavíku a stal se atrakcí pro místní, turisty a především fotografy nebo kameramany. Jedním z fotografů snažících se zachytit pohled do kráteru chrlícího lávu byl i Garðar Ólafs, který se rozhodl vzít si na pomoc dron od DJI. Protože Islanďan a zakladatel společnosti Airstock bydlí ve městě vzdáleném jen zhruba 15 minut cesty od probuzené sopky, nemohl si tuto událost nechat ujít.

Fotograf s dronem přelétával nad vulkánem Geldingadalir a při snaze o co nejlepší záběry se s dronem dostal až příliš blízko. Když navigoval letoun s kamerou okolo sopečné erupce, rozhodl se, že pořídí i záběr z místa přímo nad vulkánem. Fotograf pomalu spouštěl dron níž a níž, dokud nebyl přímo v kráteru a Garðar Ólafs na záběrech z kamery neviděl jen žhnoucí lávu.

Záhy si fotograf uvědomil, že se nejspíš dostal příliš blízko žáru a že by se mu dron mohl poškodit, proto se s ním co nejrychleji pokusil vyletět zase ven. K jeho překvapení byl dron stále schopný reagovat, držel se ve vzduchu a vrátil se ke svému majiteli. Úplně v pořádku ale nebyl.





Dron po svém výletu do kráteru s lávou měl ve spodní části poškozené senzory, plastové části byly v některých místech kvůli vysoké teplotě roztaveny. Zařízení sice stále fungovalo, ale některé senzory byly zničeny a při letu se objevovaly chyby. Je velmi pravděpodobné, že pokud by fotograf letěl ještě o kousek blíž nebo natáčel o něco déle, svůj dron by nejspíš už nespatřil.





Nakonec ale Garðar Ólafs usoudil, že zničený dron za získané detailní záběry vulkánu stál, výsledné výtvory zveřejnil například na svém instagramovém účtu