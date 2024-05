Fotograf vyzkoušel focení portrétů s Leicou 1600mm za 2 miliony USD

Leica dost drahé, to už tak nějak víme. Unikátní modely ale mohou mít ceny i v milionech EUR nebo USD. Nedávno se tak vzácná Leica 0-Series Leica Apo-Telyt-R 1600mm f/5.6 z roku 2006. Ta byla prodána za cenu přes 2 miliony USD, tedy v mnoha desítkách milionů Kč. Jde o jedinečný objektiv v pravém slova smyslu, protože je jediný na světě (nepočítáme-li prototypy). Šlo o zakázkový objektiv pro šejka Saud Bin Mohammed Al-Thaniho, bývalého ministra kultury a umění v Kataru. Ten byl velkým nadšencem do fotografování (v roce 2000 založil např. fotografickou soutěž Al-Thani Awards), zemřel však ve věku pouhých 48 let. Objektiv tak zamířil do aukcí.

Jde o obrovský kus skla, má 1,2 metru na délku (1,55 metru se sluneční clonou) a váží okolo 60 kg. Není divu, že šejk měl pro focení specifický "stativ", speciální SUV, které ho vezlo. Nyní si ho mohli vyzkoušet i někteří fotografové, např. z magazínu Silvergrain Classics. Není divu, že při dané ohniskové vzdálenosti musela být modelka od objektivu opravdu hodně vzdálená, a poněvadž se s objektivem a tělem v podstatě nedalo hýbat, byla na kancelářské židli, která se dala snadno posouvat do stran a do výšky tak, aby byla v záběru. My se můžeme podívat na záběry z tohoto focení.