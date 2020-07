Fotograf žaluje stát Virginia, nechce být nucen fotit svatby homosexuálů

Boj proti diskriminaci půjde ve státě Virginia v USA k soudu. Stát je zde žalován fotografem Chrisem Herringem, který napadá nový antidiskriminační zákon Virginia Values Act. Ten zakazuje diskriminaci lidí na základě jejich pohlaví nebo sexuální orientace např. v oblasti ubytování, bydlení, zaměstnání a dalších. Bojí se, že kvůli zákonu bude nucen přijímat zakázky pro focení svateb homosexuálních párů, jinak by mu hrozila pokuta za porušení zákona. A ta je doslova likvidační. Činí totiž až 50 tisíc USD (1,18 mil. Kč) za první takové porušení a každé další může dosahovat až 100 tisíc USD (2,36 mil. Kč).



Herring tvrdí, že zákon odporuje Prvnímu dodatku Americké ústavy. Sám tvrdí, že proti homosexuálům nic nemá, často s nimi pracuje na nejrůznějších zakázkách, ale kvůli jeho křesťanské víře se nehodlá podílet na focení jejich sňatků, které takové víře odporují. Pokud by musel splňovat nařízení zákona, tak by měl několik možností. Buď by takové focení odmítl, ale to by ho kvůli pokutám mohlo zruinovat, nebo by ho přijal, ale pak by to odporovalo jeho náboženskému přesvědčení. Třetí možností je zavřít krám a živit se něčím jiným.

Není to navíc první žaloba podobného typu, podobná byla podána jiným fotografem loni v Kentucky. Jiný případ byl v Koloradu, kde pekárna odmítla vytvořit svatební dort pro homosexuální pár. Případ se dostal až do Nejvyššího soudu, kde ho pekárna vyhrála.

