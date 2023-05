Fotografická divize Nikonu opět vede, společnost táhne nahoru

Nikon už má dávno za sebou období, kdy to s ním vypadalo docela nahnutě a nyní je to zisková společnost, kterou táhne nahoru právě to, co ji kdysi táhlo dolů, fotoaparáty. Ty už sice dnes tvoří jen 36 % příjmů firmy (kdysi to byla polovina Nikonu), ale i tak jistě dělá firmě radost. Celá firma měla podle posledních finančních zpráv za poslední čtvrtletí příjmy 628,1 mld. jenů (meziročně +16,4 %), provozní zisk se zvýšil o 10 % a čistý zisk pak dosahuje 44,9 mld. jenů (+5,3 %). Firma má tak čistou marži 7,2 %, což je ale mírný pokles. Nás ale bude zajímat především to, jak se vede fotografické divizi.



Ta Nikonu přinesla 227,1 mld. jenů, což je meziročně 27,4% nárůst. To rozhodně není málo, a pokud jde o provozní zisk, ten se více než zdvojnásobil na 42,2 mld. jenů. A co vlastně stojí za tak pěknými čísly? Podle Nikonu konečně pominula čipová krize a nedostatek dalších dílů, takže se mohla navýšit výroba (prodeje v počtech kusů měl ale stejné). Šlo tak spíše o to, že bylo možné vyrábět a prodávat pokročilejší a dražší modely, takže celkové příjmy na prodaný kus znatelně vzrostly.



Vidíme, že odhady Nikonu byly poměrně dobré, co se týče příjmů i zisku. Trh s fotoaparáty vzrostl z 5,12 na 5,81 mil. kusů, takže je zde vidět oživení, Nikon si zde drží svých 700 tisíc kusů. V případě objektivů ale k očekávanému nárůstu nedošlo, trh s nimi spíše stagnoval (9,4 mil. kusů), samotný Nikon meziročně spadl (1,16 mil. kusů), což je nicméně o trošku menší pád, než čekal. Trh s kompakty se propadl víceméně dle očekávání (1,99 mil. kusů), ale i zde Nikon nakonec prodal trochu více kompaktů, než očekával, a je na 110 tisících kusů.

Pro příští rok Nikon očekává nárůst příjmů až na 240 mld. jenů, ale myslí si, že mu trochu poklesne zisk na 38 mld. jenů. Předpokládá se však zmenšení trhu s fotoaparáty na 5,5 mil. kusů, Nikon si stále věří na 700 tisíc kusů. Očekává také pokles prodejů objektivů. V rámci celého trhu asi o 2 %, u sebe asi o 1 %.