Fotomobil Huawei P50 Pro přichází na český trh s optikou Leica

Americké sankce tvrdě dopadly na čínskou společnost Huawei i její odnož Honor. Ta se od ní oddělila a vstupuje na trh s modelem Honor 50 . Vrátit v plné parádě se chce i, i když to bude mít kvůli sankcím stále dost těžké. Ten se na český trh vrací s modelem, který už byl v některých jiných zemích k dispozici. Jeho obrazový systém Hauwei XD Optics využívá engine XD Fusion Pro pro co nejlepší kvalitu snímků a najdeme zde také proslulé jméno německé Leicy.

Telefon má vzadu celkem 4 různé fotoaparáty, kde ten hlavní nabídne 50MPx rozlišení a objektiv se světelností F1,8 a optickou stabilizací. Dále je zde 40MPx monochromatický modul se světelností F1,6. Tím to ale nekončí a najdeme zde také 13MPx širokoúhlý modul se světelností F2,2 a 120° záběrem. Výčet pak zakončuje 64MPx modul se superzoomem. Ten má objektiv se světelností F3,5 a OIS. AIS Pro je pak souborem optické i elektronické stabilizace pro co nejjistější záběry. Celkově tak Huawei slibuje zoom od 0,5× do 100×, pochopitelně je nutno počítat s tím, že většina zoomu je jen interpolace výřezu. Makro je možné fotit od 2,5 cm.



Těšit se můžete na UHD 4K video (3840×2160 pixelů) a ve Full HD je k dispozici i zpomalené video s rychlostí záznamu až 960 fps. To je ale dopočítáváno pomocí AI a skutečné zdrojové rozlišení je nižší. Přední kamerka má 13MPx rozlišení a velmi širokoúhlý 100° záběr. Automaticky je schopna zaostřit od 14 cm a její světelnost je F2,4. I ta umí UHD 4K video, zpomalený záznam je pak možný ve Full HD při 240 fps. Huawei nabídne funkci AI Remove, která umí z fotografie odstranit nežádoucí objekty, pro video je zde zase AI Cinemagraph.

Telefon má 6,6" displej OLED s 10bitovými barvami (10 bitů na kanál). Obnovovací frekvence je 120 Hz, dotyk je zpracováván při 300 Hz. Rozlišení činí 2700×1228 pixelů a dosahuje tak 450 ppi. Rozměry činí 158,8×72,8×8,5 mm a váží 195 gramů. Máme zde výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 888, ten je ale ve verzi podporující max. 4G (na 5G je nutno zapomenout). Má jedno jádro Cortex-X1 na 2,84 GHz, 3 jádra A78 na 2,42 GHz a 4 úsporná jádra A55 na 1,8 GHz. Grafiku obstarává GPU Adreno 660. Najdeme tu 8 GB RAM a 256GB úložiště.



Akumulátor má kapacitu 4360 mAh a podporuje až 66W nabíjení SuperCharge (USB-C 3.1 Gen1) nebo 50W bezdrátové. Potěší i odolnost daná standardem IP68. Operačním systémem je Android, nemá ale přístup na Google Play. K získání aplikací je potřeba využít vlastní systém AppGallery. Telefon bude v předprodeji od zítřka , cenu se dozvíme zítra.

